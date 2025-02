"Polo scolastico, lavori in ritardo di due anni". Il sindaco Lodi: "Solo sterili polemiche"

"Il Polo scolastico di Mirabello deve ancora una volta far fronte ad ulteriori ritardi. Il cantiere è tuttora in alto mare". Tuona il gruppo consigliare di ‘Futuro Comune’ al quale non bastano le risposte che il sindaco Roberto Lodi ha dato in consiglio comunale. Chiedono tempi certi e quali siano le soluzioni per far fronte ai futuri problemi di viabilità. Il cantiere prevedeva 288 giorni di lavori. Avrebbero dovuto terminare l’11 giugno di due anni fa. Non è stato così. "Eppure – sbotta Francesco Margutti – superata la data indicata il sindaco si era affrettato a comunicare che l’intenzione dell’Amministrazione sarebbe stata quella di consegnare e inaugurare la scuola a Natale 2024. Ma anche in questo caso – dice- indicazione sbagliata e solite aspettative di studenti, docenti e genitori totalmente disilluse. Il cantiere è ancora in alto mare". Da qui, arrivati a febbraio 2025, il gruppo consigliare ha deciso di chiedere conto delle motivazioni e non si accontenta delle spiegazioni del sindaco che parla di: "I lavori che hanno subito ritardi e sospensioni a causa di condizioni meteo avverse di carattere eccezionale". Da qui l’attacco: "Ad oggi – dice Margutti - più di 250 giorni di ritardo rispetto ai 288 giorni preventivati dovuti al maltempo sono impossibili da credere". Salvo imprevisti la scuola dovrebbe essere completata per l’inizio del prossimo anno scolastico. Non è tutto: "Non è poi molto rassicurante neanche le risposte fornite alla richiesta di rassicurazioni sui progetti in essere per far fronte all’aumento di traffico veicolare che inevitabilmente ci sarà su via Caduti di Nassirya – sottolinea Margutti - il quartiere ‘chiuso’ con un’unica via di accesso da via Argine Postale, una strada particolarmente stretta e angusta. Servono nuovi parcheggi visto che l’intero complesso Scolastico è stato progettato per accogliere 300 studenti, oltre ai bambini già presenti all’asilo nido "Il Veliero" a fianco del Polo Scolastico". Secca la risposta del sindaco: "Margutti strumentalizza come sempre questione tecniche di competenza degli uffici e non della politica – ribatte Roberto Lodi -. I ritardi sono dovuti a miglioramenti tecnici richiesti anche dalla Regione sui quali neanche il sindaco può opporsi. Nelle prossime settimane daremo aggiornamenti pubblici per chiarire come stanno realmente le cose al di là delle sterili polemiche". "Su tutti gli aspetti - dice Margutti - c’è poco o nulla di definitivo, molte promesse, tante aspettative disilluse, tantissimi ritardi. Manca ancora qualche mese alla prossima data indicata dal sindaco per il completamento dell’opera. Speriamo che questa volta sia veramente l’ultima scadenza fornita".

Claudia Fortini