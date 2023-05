Polo scolastico, proseguono i lavori del Comune

Proseguono le azioni di intervento all’edificio scolastico noto come “Polo Scolastico” di Via Margherita Hack. L’edificio, dal 2015, ospita la scuola primaria del Comune di Vigarano Mainarda e da allora presenta importanti problematiche sia per quanto concerne la struttura, sia per quanto attiene il comparto impiantistico, le coperture e la lattoneria. Per non parlare dell’esistenza di un’intera area dell’edificio, quella destinata al Museo Carlo Rambaldi, del tutto incompleta, priva di impianti e finiture. "Il Polo Scolastico è stato al centro delle nostre linee di azione sin dalla campagna elettorale" afferma il Sindaco di Vigarano, Davide Bergamini "e ci siamo attivati sin da subito per risolvere le annose criticità che impediscono ai nostri bambini ed alle nostre bambine ed al personale docente e non docente di vivere serenamente la scuola".