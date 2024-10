Polo scolastico, sabato la cerimonia di intitolazione

Questo sabato in via Granatieri di Sardegna si terrà la Festa per l’intitolazione del Polo Scolastico dell’Infanzia che unisce l’Asilo Nido Comunale “Margherita” e Scuola dell’Infanzia Statale. A partire dalle 10.30 nell’area antistante alla struttura, quindi, si svolgerà la cerimonia che prenderà il via con i discorsi istituzionali dell’amministrazione e delle scuole. Successivamente, si terrà la scopertura della targa di intitolazione dei due ordini scolastici, e infine la festa terminerà con un piccolo momento conviviale offerto dall’Amministrazione a tutti i presenti e realizzato dalla mensa interna della struttura. La cerimonia istituzionale avrebbe dovuto tenersi lo scorso sabato ma, a causa del forte maltempo, è stata rimandata a sabato 26 ottobre: in questo caso, l’appuntamento resta confermato.