Polpette avvelenate in via Russia. Scatta l’allerta massima

POGGIO RENATICO

Polpette sparse sul passaggio pedonale che potrebbero essere esche avvelenate. E’ stato attivato il protocollo di ‘Prevenzione e contrasto avvelenamento animali’, sottoscritto tra la prefettura, i Comuni e l’Ausl. La polizia locale dell’Alto Ferrarese e gli osservatori volontari di ‘Coronella serenamente’ ieri hanno delimitato l’area con il nastro bianco e rosso, hanno messo i cartelli e inviato il materiale ritrovato al laboratorio dell’Ausl per le analisi e le verifiche. E’ successo ieri a Poggio Renatico, in via Russia, a Coronella, in un quartiere residenziale, grazie alla segnalazione di una ragazza giovanissima del luogo, che stava portando a passeggio il suo cane e si è accorta che aveva addentato una polpetta. E’ riuscita a toglierla dalla bocca del cane ma con grande senso civico, ha avvertito subito il coordinatore degli osservatori volontari che hanno allertato gli agenti della polizia locale che sono intervenuti, mettendo in sicurezza l’area e proteggendo gli altri cani che avrebbero potuto passare. La segnalazione d della ragazza al coordinatore degli osservatori volontari, evidenzia l’importanza del loro ruolo e la fiducia dei cittadini.