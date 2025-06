Polso venoso come marcatore dell’aging

Per aver identificato nel polso venoso giugulare un potenziale nuovo indicatore precoce dell’invecchiamento, il dottor Anselmo Pagani, dottorando in neuroscienze traslazionali e farmacologiche dell’Università di Ferrara, è stato insignito del PhD International Award al Rome Vascular Forum.

Un riconoscimento che valorizza un’intuizione scientifica ad alto impatto clinico, nata nell’ambito delle ricerche del Centro Malattie Vascolari, diretto dal Professor Paolo Zamboni. "Sono molto onorato di questo riconoscimento, che corona un percorso lungo e ricco di sfide future - ha dichiarato Pagani -. Ringrazio l’organizzazione del Rome Vascular Forum e il professor Thsomba che presiedeva la giuria, per questo premio e ringrazio tutto il team di Unife, che sta lavorando da anni a questo meraviglioso progetto. Un team incredibile, capitanato dal Professor Zamboni, che sta permettendo di tradurre la ricerca spaziale, che stiamo conducendo sulla ISS, lontana e per pochi, nella clinica futura di tutti i giorni, vicina e per tutti".

La ricerca premiata si inserisce infatti nel più ampio progetto che vede il gruppo Unife collaborare con l’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Le stesse tecnologie utilizzate a bordo della ISS, stanno ora trovando applicazioni concrete nella medicina di tutti i giorni.

"I sistemi di misurazione che utilizziamo in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana nello spazio, possono essere infatti utilizzati per lo scompenso cardiaco e per diverse malattie neurodegenerative. Queste sono le sfide che ci aspettano in un futuro vicino", ha concluso Pagani.