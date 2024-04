Poltrona da parrucchiere affittasi: "Dobbiamo iniziare a collaborare"

CENTO

Se l’ "Affitto della poltrona" per parrucchieri è un trend che in America ha spopolato dal 2013, in Italia è molto più lento ad arrivare e tra le prime località c’è Cento, con la proposta lanciata da Marco My Fringe, noto ed apprezzato parrucchiere che lavora da 35 anni. "E’ un nuovo modo di lavorare per il quale serve visione e apertura mentale – dice Marco Resca – il piccolo tenderà sempre più alla chiusura e il futuro è dunque nell’unione. Lo vediamo ovunque e anche la nostra categoria dovrebbe imparare a farlo, in un’ottica non di competizione ma di collaborazione. E dunque ho provato a lanciare l’iniziativa". Si tratta dunque dell’offerta di uno spazio in coworking da parte del salone, a hair stylist con una propria clientela. "E’ un’opportunità per chi ha maturato esperienza, apre una sua partita Iva ma ha timore a fare il grande investimento di un negozio, attrezzatura e quant’altro, in un momento di così difficoltà e incertezza – spiega – condividere uno spazio, poi, significa anche farlo esprimere al pieno delle sue potenzialità, lavorare a pieno entrambi ma avere abbassati i costi di gestione, poter tenere aperto di più senza per forza dover rinunciare ai propri hobby, vacanze o famiglia perché in caso di bisogno con la clientela ci si può aiutare. Ed è una soluzione più agevole, smart, più dinamica, più libera da vincoli e meno burocratica rispetto al prendersi reciprocamente come soci". Idea furba per diverse tipologie. "Per parrucchieri che stanno pensando di aprire autonomamente in un momento dove fare investimenti è pericoloso, per giovani con già esperienza per farli partire senza troppi costi, per realtà piccole che si vogliono affiancare e per risposta professionale a chi lavora in casa perché non riesce a fare l’investimento economico in un negozio – prosegue – serve però visione. Anche noi parrucchieri dobbiamo imparare a unirci perché quello il futuro dove andremo e prima impariamo a farlo, prima possiamo coglierne i benefici. Il nostro non è un settore in crisi ma siamo artigiani della bellezza e dobbiamo iniziare a crescere in un mondo che ora ha dinamiche diverse. Se ci guardiamo attorno il trend è che la realtà grande assorbe la piccola perché fa sempre più fatica. L’affitto della poltrona lo vedo come un modo per unirsi, essere più solidi, avere più aggregazione tra noi e nel contempo poter assorbire o, perché no, diventare più appetibili. Il rischio che l’affittuario della sedia soffi dei clienti? La perplessità è che sia rischioso ma io sono convinto del contrario: bisogna essere aperti di mente".

Laura Guerra