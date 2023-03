Poltrone e porte girevoli, il no dei Cinque Stelle Pignedoli detta la linea

Dal fenomeno del ‘revolving door’ all’organizzazione dei gruppi territoriali, finendo con la nomina di Paride Guidetti a coordinatore provinciale. Periodo denso di appuntamenti per il Movimento 5 Stelle sul territorio. A proposito del fenomeno delle porte girevoli (il passaggio di funzionari pubblici che, al termine della loro carriera, vengono assunti da aziende private e viceversa), i grillini ferraresi hanno organizzato un convegno domani sera all’hotel Duca d’Este (alle 20). Relatore principale l’eurodeputata pentastellata Sabrina Pignedoli.

Assieme a lei la deputata Stefania Ascari, Michele Gubitosa e il senatore Marco Croatti. A coordinare il tavolo sarà Guidetti, nella sua prima uscita pubblica da segretario del Movimento. "Le porte girevoli tra politica e lobby – spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Tommaso Mantovani – è ben lungi dall’essere normato adeguatamente dalle istituzioni. Il Qatar Gate è uno degli ultimi esempi, più nefasti". Ma senza spostarci troppo fino a Bruxelles, dice Mantovani, "anche sul territorio abbiamo avuto esempi molto concreti di porte girevoli: politici che, a fine carriera, sono stati assunti in aziende private o in multiutility. Oltre ai parenti dei politici che, a loro volta, sono stati assunti in qualche azienda". I pentastellati hanno organizzato, ieri pomeriggio, la presentazione del libro ‘Le regioni dell’egoismo’ di Mauro Sentimenti. L’iniziativa è stata realizzata con l’appoggio dell’Alleanza Verdi e Sinistra e Possibile.