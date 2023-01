"Poltronieri, nessun falso a suo carico L’accusa deve essere archiviata"

di Cristina Rufini

FERRARA

Si aggiunge un altro, importante, capitolo alla saga, ormai, che ha accompagnato le dimissioni da consigliere comunale di maggioranza di Rossella Arquà (foto), l’11 giugno del 2021. E il successivo, osteggiatissimo, reintegro tra i banchi dell’assise imposto da una sentenza del Consiglio di Stato. Il nuovo capitolo riguarda uno dei ’protagonisti’ di quei giorni caldi delle dimissioni, il presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri, colui che fisicamente lasciò il palazzo municipale per andare a incontrare Arquà in strada e farle firmare la lettera di dimissioni già compilata. Procedura anomala, che è stata una delle contestazioni sollevate dal Consiglio di Stato, nella sentenza che di fatto ha ritenuto nulle quelle dimissioni e aperto la via al reintegro della consigliera comunale. Dalla procura di Ferrara – nello specifico il pm Isabella Cavallari che ha coordinato le indagini sulle lettere minatorie al vicesindaco Nicola Lodi, di cui si è autoaccusata la stessa Arquà – arriva ora un altro pezzo del puzzle: la richiesta di archiviazione della posizione del presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri che era finito sotto indagine per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale – in merito alla lettera di dimissioni – e per calunnia, in merito alle sue dichiarazioni al Consiglio su come si sarebbero svolti i fatti.

Secondo il pm Cavallari quelle dichiarazioni corrispondono alla realtà. Il magistrato lo spiega dettagliatamente nell’istanza di richiesta di archiviazione in cui sottolinea, tra le altre cose, che il reato di calunnia "non è minimamente ravvisabile, in quanto non risulta che Poltronieri abbia mai presentato alcuna denuncia all’autorità giudiziaria di quanto detto dalla Arquà". E non c’è, ad avviso del pm, neanche il falso ideologico, considerando che dalle indagini compiute anche sulle chat acquisite dal vicesindaco "sono risultate false le affermazioni di Arquà sul fatto di essere stata chiamata da Poltronieri". In realtà come spiega il magistrato sarebbe stata la stessa Arquà, "come si desume dai tabulati telefonici" a contattare Poltronieri per farsi preparare la lettera di dimissioni, "poi firmata tranquillamente come emergerebbe da altre chat". E anche l’anomala procedura di firma in strada – contestata dal Consiglio di Stato – sarebbe dipesa "da una volontà della stessa Arquà (come emerge da una sua sit) che era in forte imbarazzo a recarsi nella sede comunale".