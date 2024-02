Polveri sottili alle stelle, ancora divieti alle auto. Un grado in meno in casa

Proseguirà anche nelle giornate di oggi, domani e lunedi la validità nel territorio comunale di Ferrara delle misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria, in vigore dal 15 febbraio scorso. La proroga dei provvedimenti è determinata dal protrarsi della previsione di superamenti, nei prossimi giorni, per la città di Ferrara, del valore limite giornaliero di pm10 nell’aria. Nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste, si aggiungeranno quelle per i veicoli diesel euro 5 e i veicoli gpl/diesel o metano/diesel fino a euro 5. Previste anche ulteriori misure tra cui il divieto di combustione all’aperto e la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati.