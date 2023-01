Polveri sottili, dalla vigilia di Natale all’Epifania otto giorni di sforamento

Pm10, comunemente conosciuto con l’appellativo ’polveri sottili’, nel gergo più tecnico ’particolato aerodisperso’. In sostanza è l’inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana, non solo in provincia di Ferrara o in Italia, ma in tutta Europa. La sua diffusione nell’aria non dipende prevalentemente dai gas di scarico dei veicoli, ma per la maggior parte il particolato viene immesso nell’aria da tutte quelle attività umane che sono legate ai combustibili fossili e alle biomasse. Quindi dal traffico veicolare sì, ma anche dalle attività in agricoltura, industria e dal riscaldamento domestico. Il Pm10 è l’inquinante che crea ancora problemi in provincia di Ferrara e i suoi sforamenti annui, anche nell’anno che si è appena concluso, sono stati superiori ai trentacinque giorni all’anno che è il limite massimo concesso dalla normativa di riferimento.

Analizzando soltanto i dati recentissimi, cioè gli ultimi quattordici giorni, dalla vigilia di Natale all’Epifania, gli sforamenti registrati a seguito dei rilevamenti gestiti da Arpae sono stati in otto giorni, sei consecutivi con la punta massima di 65 microgrammi per metro cubo di Pm10 (ricordiamo che il limite massimo consentito è 50) nel giorno di Capodanno. E comunque sei giorni consecutivi di sforamento oltre i 50 dalla vigilia di Natale al 29 dicembre, con punte di 60 e 64.

La situazione, sempre stando ai dati forniti da Arpae, è inizia a migliorare dal 2 gennaio e fino all’Epifania, quando non si è mai andati oltre i 44 microgrammi per metro cubo: il due gennaio 25, il tre 30, il quattro 37, il cinque 29 e 44 venerdì scorso. Tanto che sempre sul sito dell’Arpa è stato annunciato il rientro delle misure emergenziali in tutta la regione. Almeno fino a domani, quando ci sarà l’ulteriore valutazione dei rilevamenti.

Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il Pm10 in almeno una stazione della provincia. Le misure rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria.

