Polveri sottili, sospese le misure di emergenza. Da oggi tornano in vigore le limitazioni ordinarie Le misure emergenziali per il miglioramento dell'aria a Ferrara saranno sospese a partire da oggi, secondo il bollettino Arpae. Le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti torneranno in vigore. Le previsioni sulla qualità dell'aria verranno emesse ogni lunedì, mercoledì e venerdì.