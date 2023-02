Polveri sottili: stop alle limitazioni

Temperature elevate in pieno inverno che hanno sfiorato i 15 gradi, e la ‘ventilazione’ che ha migliorato le condizioni in atmosfera. Per questo motivo la qualità dell’aria ha passato l’esame. Da oggi, infatti, Arpae sospenderà le misure emergenziali. Torneranno in vigore le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Le misure emergenziali erano stato adottate dopo il superamento della soglia di legge relative alle Pm10 nella stazione di Corso Isonzo. È qui che normalmente si registrano i valori di inquinamento maggiori. Il responsabile della qualità dell’aria di Arpae Vanes Poluzzi (nella foto) analizza la situazione: "Il miglioramento si è verificato grazie a due condizioni: in primis, le temperature alte nelle ore diurne che ieri (ieri l’altro chi legge) hanno superato in alcuni casi i 15 gradi. In questo modo atomi e particelle inquinanti, grazie a una turbolenza meccanica, sono andati verso l’alto. in pratica hanno potuto diffondersi in modo alternativo. L’altro motivo, il vento moderato ha contribuito a migliorare le condizioni in atmosfera. Così non si è accumulato particolato".

E aggiunge: "Queste condizioni dovrebbero permanere anche nei prossimi giorni. Domenica, fra l’altro, ci saranno correnti secche e fredde, e questo comporterà una minore umidità. Non solo. Diminuirà la formazione di composti, che causano l’inquinamento". Il giro di vite alla circolazione fu deciso dopo i rilevamenti alla stazione di Corso Isonzo: "Qui – prosegue Poluzzi – abbiamo riscontrato un aumento delle Pm10. È uno degli snodi dove spesso constatiamo il maggior inquinamento della città, dovuto all’intenso traffico. Del resto, le previsioni sulla qualità dell’aria vengono emesse da Arpae con proprio bollettino, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria".

