’Pomeriggi a teatro’ con la Gonzalez

Prosegue a Ostellato l’undicesima edizione della rassegna "Junior! Pomeriggi a teatro". Domenica al teatro Barattoni è di scena Veronica Gonzalez con "C’era due volte un piede", un’artista eclettica, capace di coinvolgere il pubblico fin dal momento in cui entra in palcoscenico. Attraverso il "Teatro dei piedi" Veronica riesce a fondere le sue grandi passioni: il teatro, i burattini, la musica, il linguaggio gestuale, la comunicazione spontanea con il pubblico. Gli spettacoli di Junior! andranno in scena la domenica, con inizio alle ore 16, sempre a ingresso gratuito. Un lavoro di grande originalità, basato su di una esilarante galleria di personaggi pronta a intrattenere, divertire ed emozionare il pubblico.