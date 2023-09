Pomeriggio con Arrivabene

Oggi, in occasione della mostra “Thesauros” a Palazzo dei Diamanti è in programma “Un pomeriggio con Agostino Arrivabene”, in cui l’artista racconterà come è nata la rassegna, qual è il legame che accomuna le opere, le tecniche utilizzate e, più in generale, sarà un modo per conoscere in prima persona l’autore e il suo percorso umano e professionale, le tematiche predilette e le scelte iconografiche che stanno al centro del suo lavoro. La mostra antologica, curata da Vittorio Sgarbi e proposta dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, raccoglie quaranta opere fra dipinti, disegni e oggetti di mirabilia realizzate dal 1985 a oggi. Le visite guidate con l’artista sono in programma oggi alle 16 e alle 18. A Palazzo dei Diamanti, sempre con lo stesso ingresso, si può visitare anche la mostra “Incontri. 50 anni di fotografie e racconti” con oltre 300 scatti di Guido Harari. Info: www.palazzodiamanti.it.