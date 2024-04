Pomeriggio con la blogger Baroncini

Appuntamento oggi pomeriggio, alle 17, presso la biblioteca comunale "G. Bassani" a Codigoro con Giulia Baroncini. Si svolgerà un incontro a conclusione delle iniziative in occasione della giornata internazionale della donna, dal titolo "Il Viaggissimo di Giulia Baroncini - 130 anni dopo, da Trecenta a Chicago in bici". All’evento organizzato in collaborazione con Fiab Codigoro Pedale Stanco, sezione di Fiab Ferrara, sarà presente la blogger, cicloturista e social media manager Giulia Baroncini, reduce dalla straordinaria avventura in sella alla sua bicicletta. Non mancheranno il sindaco Alice Sabina Zanardi e l’assessore Graziella Ferretti.