Pomodoro e pasta. La carica di generosità taglia quota mille

Una donazione alimentare al Centro di Solidarietà Carità di quasi 1000 pezzi, fra lattine di fagioli, bottiglie di olio di oliva, confezioni di pasta, passata di pomodoro. Protagonista dell’iniziativa è la rete territoriale dei punti vendita di Conad, che su indicazione del Comune nei giorni scorsi ha portato a termine la consegna dei prodotti nella sede del Centro di Solidarietà Carità di via Trenti. I generi alimentari per i nuclei familiari indigenti che sono assistiti dall’associazione.

Alla consegna erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, il presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri, il vicepresidente del Centro di Solidarietà Carità Massimo Travasoni e i direttori di alcuni dei negozi Conad aderenti all’iniziativa. Tra questi, Saverio Alagna (Conad via Garibaldi), Fabrizio Ponti (via Arianuova), Alessandro Luppi (via Krasnodar e via Righini) e Dario Panico (Vigarano). "Una generosa donazione – dichiarano l’assessore e il presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri – che genera un impatto sull’attività assistenziale realizzata dal Centro di Solidarietà Carità, a sostegno di migliaia di persone indigenti sul nostro territorio. Non è la prima iniziativa di cui la rete territoriale Conad si rende protagonista. Pensiamo ad esempio alla scorsa Pasqua, quando circa 150 persone in difficoltà hanno potuto contare su una donazione dolciaria. Il costante contributo alla comunità è un esempio di responsabilità sociale d’impresa. Dimostra una particolare attenzione alle esigenze dei cittadini più fragili, che anche per questo Natale possono contare su un aiuto concreto. Grazie a tutti per essere un faro di speranza e solidarietà per la nostra comunità". Un’occhiata ai numeri. Il centro di solidarietà carità ha stoccato nel proprio magazzino 180 scatolette di tonno, 252 lattine di fagioli, 20 bottiglie di olio di oliva, 192 confezioni di pasta, 156 bottiglie di passata di pomodoro, 80 confezioni di riso e 96 confezioni di biscotti. "La nostra filosofia – spiegano i direttori di Conad – è rilasciare sul territorio parte delle risorse che il territorio ci affida, come imprenditori. Siamo sempre in prima linea nel sostegno ai più bisognosi. Nella mission di Conad la componente solidaristica è ben presente".

La manifestazione solidale, per la quale ha espresso gratitudine il vicepresidente del Centro di Solidarietà Carità Massimo Travasoni, ha visto la sinergia di tutti i negozi a marchio Conad del territorio ferrarese. Saverio Alagna, referente dell’iniziativa, ha ringraziato per la sensibilità dimostrata anche Barbara Boselli e Roberta Borgatti, referenti del punto vendita in via Foro Boario, e Luca Manfredini che dirige il negozio di via Spronello. La donazione è stata congiunta ed è stata possibile effettuarla grazie anche al loro impegno.