Pompiere morto dopo anni di coma. Caso Galan, l’ex comandante: "Chiesi i fondi per la sicurezza"

I finanziamenti chiesti al ministero per la messa in sicurezza del piazzale della caserma dei vigili del fuoco erano stati chiesti da tempo, ma arrivarono soltanto quando il dramma si era compiuto. È uno dei punti chiave intorno a cui ruota la verità di Michele De Vincentis, ex comandante dei vigili del fuoco imputato per la morte di Marco Galan, pompiere deceduto nel dicembre del 2021 all’età di 58 anni dopo quindici anni di coma vegetativo a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto nel luglio del 2006 durante un’esercitazione nel piazzale della caserma. Il terribile epilogo della vicenda e l’autopsia sul corpo, che collegava il decesso alle ferite riportate nell’incidente, hanno portato a un nuovo giudizio a carico del comandante, dopo il primo celebrato anni fa per il reato di lesioni. Oggi l’accusa è omicidio colposo.

L’udienza di ieri, si diceva, è stata dedicata all’esame di De Vincentis (assistito dall’avvocato Cosimo Zaccaria). Due i punti chiave emersi. Primo, erano stati svolti corsi nei quali quali era stato detto che quello spiazzo non doveva essere usato per esercitazioni, in quanto luogo di transito mezzi. Il secondo punto, riguarda la messa in sicurezza del piazzale. Il comandante ha spiegato di non avere potere diretto di spesa e che per avere i fondi per modificare la viabilità del piazzale serviva l’autorizzazione del ministero. Un ok che era già stato chiesto da tempo dallo stesso De Vincentis, ma il cui via libera è arrivato soltanto dopo i fatti. Alcune considerazioni sono infine state spese sulla professionalità di Galan, con alcuni momenti di commozione nel ricordare l’ottima persona e l’eccellente vigile del fuoco. Il caso tornerà in aula il 14 giugno per ascoltare un consulente.

Federico Malavasi