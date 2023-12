Pompieri, il sorriso è a metà. Il capo distaccamento lascia. Ma il 2023 fa segnare un record

BONDENO

"Oggi il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno è una delle cose più belle della comunità. Costa sacrifici, impegno, dedizione. E’ stato costruito sui rapporti umani. Bisogna andare avanti". Michele Marchetti, capo distaccamento fino al prossimo 31 dicembre. E’ stato uno dei fondatori quando ancora erano in pochi a crederci. "Il 31 dicembre sarà il mio ultimo giorno – ammette con un po’ di commozione – ho incominciato il 5 ottobre del 2002. E’ stata una meravigliosa esperienza di vita a prescindere dal ruolo. Ringrazio tutti i comandanti provinciali che si sono susseguiti per avermi dato fiducia – sottolinea - e tutti i sindaci di Bondeno che mi hanno aiutato, perché nessuno si è tirato indietro. E’ stato un grande aiuto. L’ho fatto con il cuore. Mi è piaciuto. Vado in pensione ma continuerò a guardare con gli occhi del cuore i vigili del fuoco". Conclude in un anno da record. Con oltre 600 interventi effettuati non solo a Bondeno ma anche in aiuto dell’Alto ferrarese. "Un numero enorme per un distaccamento volontario che è fatto di gente che lavora che si presta quando può" dice . Sono una quarantina i volontari: "Venerdì terminano il corso di formazione a Ferrara e arrivano 5 nuovi volontari – dice Marchetti - e altri faranno il prossimo corso. Sono nuove forze, che vanno a colmare chi va in pensione e quattro ragazzi che hanno vinto il concorso pubblico e sono diventati vigili permanenti".

Marchetti ha saputo essere l’anima dei volontari, attraversando la storia. Ha guidato il gruppo, seguendo gli interventi ad uno ad uno. Insieme hanno salvato persone, edifici, luoghi. Vicini alla popolazione durante il terremoto, nelle avversità atmosferiche, negli incendi, negli incidenti sulle strade. La forza degli ‘angeli in divisa’ per sconfiggere il fuoco, le strette di mano e le parole, che arrivano dal cuore, per stringersi a chi era in difficoltà e nel dolore. Michele Marchetti, nominato nel 2013 Cavaliere della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano, ha guidato il distaccamento per vent’anni. Si appresta ora, per raggiunti limiti di età, a passare il testimone, dal 1 gennaio, a Claudio Baravelli. Intanto, oggi pomeriggio a partire dalle 14.30, sarà in piazza Garibaldi con i vigili del fuoco in occasione dell’iniziativa "Pompieri in piazza per Santa Barbara" per un pomeriggio dedicato ai bambini e domani alle 10.30 alla messa ufficiale: "Quest’anno ricorre il ventennale dalla nascita del distaccamento – sottolinea Marchetti - . Un anno importante. Oggi sarà un bel momento per stare insieme e l’occasione per esporre in piazza e presentare a tutti, i nostri mezzi di soccorso e le attrezzature, in modo che le persone sappiano cosa viene comprato con le loro donazioni". Da qui un’eccellenza: "Molti mezzi sono stati acquistati con le donazioni del 5 per mille – sottolinea Marchetti - . L’Associazione vigili del fuoco volontari odv riceve ogni anno circa 40 mila euro da questo. Nell’ambito delle olus pompieristiche è il primo in Italia per la raccolta e la dice lunga sul grado di gradimento della comunità".

Claudia Fortini