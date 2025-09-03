Pomposa, i No vax imbrattano il cimitero. "Atto vile"

Scritte contro coloro che si vaccinano sono apparse, nella notte fra sabato e domenica scorsi, lungo il muro dell’ingresso del cimitero di Pomposa a Codigoro che si affaccia verso la statale Romea, ma anche sulla parte retrostante dell’edificio. Grazie alle telecamere si è potuto osservare una persona sola incappucciata, consapevole della sorveglianza, la quale con una bomboletta spray ha imbrattato il muro esterno creando amarezza nei cittadini della frazione. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione di Codigoro. "Questo è ciò che succede al di fuori del cimitero di Pomposa – commenta una signora – non si ha più rispetto nemmeno per morti. Mi auguro si possa rintracciare che ha compiuto questo gesto".

E’ ferma la condanna del primo cittadino codigorese Alice Sabina Zanardi che aggiunge "credo anche lui abbia qualche caro che non c’è più e prendersela con le pareti all’ingresso del cimitero, dove le persone vanno a salutare un familiare o un amico scomparso, sia un gesto da miserabili. Abbiamo già domandato ai nostri operai di provare a rimuovere le scritte e lo faranno il prima possibile, pur fra i mille impegni che hanno in questo periodo. Se risaliremo al trasgressore saremo inflessibili nel chiedere una giusta punizione. Si possono avere tutte le idee del mondo, portarle avanti, ma il confronto deve essere leale ed a viso aperto" conclude il sindaco Zanardi.

Claudio Castagnoli