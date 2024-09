Tragedia a Pomposa di Ferrara, muore dopo l’incidente: 13 indagati e doppia consulenza

Pomposa (Ferrara), 6 settembre 2024 – L’adeguatezza dei soccorsi e le condizioni della strada. Sono i due poli intorno a cui ruota l’inchiesta sulla morte di Giancarlo Baruffaldi, imprenditore 49enne di Occhiobello morto il 25 agosto sulla strada provinciale 545 tra Codigoro e Volano, all’altezza di Pomposa. Per gettare luce sugli aspetti ancora oscuri, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha disposto due consulenze, una cinematica e l’altra medico legale. Nel registro degli indagati (l’ipotesi di reato è omicidio colposo) sono state iscritte tredici persone, tra tecnici della Provincia, ente responsabile della strada in cui si è verificato l’incidente, e sanitari che sono intervenuti sul posto per prestare soccorso a Baruffaldi, alla moglie e alle figlie.

L’autopsia. Il primo nodo da sciogliere è quello dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni di procura e polizia stradale, Baruffaldi sarebbe uscito autonomamente dall’auto subito dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 11.30. Un paio d’ore dopo, l’uomo è morto. Da qui la necessità degli inquirenti di capire cosa sia successo in quel lasso di tempo e perché la situazione sia rapidamente degenerata fino alle estreme conseguenze. Il pubblico ministero incaricherà due consulenti per svolgere le operazioni: i medici legali Massimiliano Delantone di Mestre e Sindi Visentin di Padova. I tecnici dovranno accertare l’ora e le cause del decesso del 49enne, stabilirne la compatibilità con la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali profili di colpa. In particolare, i medici legali dovranno chiarire se il lavoro dei sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente sia stato tempestivo, adeguato e svolto secondo le procedure corrette. L’incarico ai medici legali verrà conferito nella giornata di oggi negli uffici di via Mentessi.

Consulenza cinematica. Sempre oggi la procura conferirà un secondo in carico, quello per la consulenza sulla dinamica dell’incidente. La scelta del pm Maggioni è caduta sull’ingegnere Alfonso Micucci. Il compito del tecnico sarà quello di fare luce su velocità, posizione della macchina, eventuali violazioni del Codice della strada da parte del conducente e la possibilità di evitare l’impatto. Le richieste degli inquirenti non si fermano però a questo. La lente di ingrandimento si sposta infatti anche sulle condizioni di quel tratto di Provinciale, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione della strada e la situazione della segnaletica. Il tecnico dovrà dunque stabilire se eventuali carenze riguardo a strada e segnali possano avere un ruolo nell’incidente. L’iscrizione dei tredici indagati è un atto dovuto, finalizzato a offrire la più ampia garanzia difensiva, compresa la possibilità di nominare un proprio consulente di fiducia per assistere alle operazioni dei tecnici della procura. Persone offese nel procedimento sono la moglie, le figlie e la sorella dell’imprenditore, assistite dall’avvocato Denis Lovison.

Ennesima croce. Secondo le prime ricostruzioni, quella mattina la Bmw di Baruffaldi si stava dirigendo verso il mare quando, all’altezza dell’incrocio con la Statale Romea, ha sbandato improvvisamente invadendo la corsia opposta. L’auto poi ha terminato la propria propria corsa nella scarpata, ribaltandosi su un fianco. Alcuni automobilisti hanno assistito alla scena e hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Codigoro, le pattuglie della polizia stradale per i necessari rilievi e i carabinieri che hanno provveduto a regolare il traffico nel tratto in cui è avvenuto l’incidente. Nello schianto sono rimaste ferite anche la moglie e le figlie dell’imprenditore 49enne, tutte trasportate in ospedale ma non in pericolo di vita. Tragico, invece, l’epilogo per Baruffaldi. Ora toccherà agli inquirenti chiarire i punti oscuri dell’ennesima croce sulle nostre strade.