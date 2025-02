Pomposa, scavi nei pressi della chiesa. In corso un’opera di riqualificazione

"Sono in corso sondaggi in corrispondenza di dove si trovava una vecchia chiesa nei pressi di Pomposa, un’indagine fondamentale per procedere con i lavori, che saranno comunque eseguiti con le dovute attenzioni e gli eventuali reperti archeologici che si potrebbero rinvenire". Lo spiega l’assessore al bilancio del comune di Codigoro, Graziella Ferretti, nel tracciare gli interventi destinati alla valorizzazione dell’Abbazia di Pomposa. Un’operazione che passerà attraverso un riallestimento dell’attuale Museo, la riqualificazione di Villa Scalambra e dell’ex acquario e nuovo museo della musica, che renderanno questo luogo ancora più straordinario. Ma anche la riqualificazione urbana che porti alla miglior messa in evidenza del paesaggio circostante e la ricostruzione dell’antico giardino dei frati. "Immaginatevi una visita guidata dove oltre ad affreschi nella chiesa, si potrà scoprire un museo della musica ed un omaggio a Guido Musico, del quale ricorrerà il millenario proprio il prossimo anno – aveva sottolineato il sindaco Alice Sabina Zanardi – e per il nostro comune sarà un onore, per l’occasione, far parte insieme ad Arezzo, del Comitato Nazionale del Ministero".

"Stiamo inoltre lavorando con la direzione museale per stabilire quali elementi lasciare, togliere o aggiungere. Una volta ottenuti i pareri definitivi dalla Soprintendenza, procederemo con la Centrale Unica di Committenza alla gara d’appalto integrato". L’assessore Ferretti stima che il valore complessivo dell’opera comporterà una spesa di 3 milioni e 549mila euro. "Si tratta di risorse provenienti – precisa – da fondi pubblici provenienti dall’Europa, lo Stato e la Regione, senza nessun aggravio alla casse comunali del nostro comune". Non meno importante "la riqualificazione della Pista Ciclabile da Passo Pomposa a Torre della Finanza. La cui tempistica per la realizzazione è strettamente legata ai periodi di nidificazione, e ciò arreca ovviamente dei ritardi per una spesa complessiva di quasi un milione di euro".

