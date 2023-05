Ponte a Sabbioncello, Cimoter farà i lavori

La ditta Cimoter srl di Rovigo eseguirà i lavori di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore. L’aggiudicazione, ad esito della procedura negoziata, è avvenuta il 4 maggio ed è divenuta efficace solo una volta ultimate le verifiche circa il possesso delle caratteristiche di capacità generale e speciale da parte dall’azienda. Il sindaco Fabrizio Pagnoni incontrerà l’impresa lunedì per definire le tempistiche che consentano di poter realizzare e collaudare l’opera e di riaprire il ponte al transito veicolare entro la fine dell’anno. In seguito sarà fissato un incontro pubblico per illustrare i lavori e il cronoprogramma alla comunità.