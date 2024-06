Ponte Albersano, il ricordo dell’eccidio dei braccianti in lotta

Con il saluto del neoeletto sindaco di Riva del Po Daniela Simoni e la deposizione dei fiori, oggi alle 10.30 verrà commemorato il 123esimo anniversario dell’Eccidio di Ponte Albersano a Berra. La cerimonia si terrà proprio dinanzi alla lapide che ricorda il tragico eccidio compiuto da soldati del Regio esercito di cui rimasero vittime braccianti in lotta per vedere riconosciuti i loro diritti. Il 27 giugno del 1901 furono uccisi sul colpo Calisto Desuò di Villanova Marchesana e Cesira Nicchio di Berra. Altri venti lavoratori rimasero feriti. L’episodio di Albersano ebbe notevole risonanza a livello politico nazionale. Di quegli anni è anche la politica riformatrice, la quale, partendo dal riconoscimento delle intollerabili condizioni dei lavoratori, rappresentò il primo, timido tentativo di dare tutela normativa al lavoro. Alla cerimonia, organizzata dall’associazione Cultura e Spettacolo Berrese, presenzierà una rappresentanza della banda musicale di Berra e il parroco della località per un momento di preghiera. Sempre l’associazione curerà un altro appuntamento, previsto per sabato alle 16.30 alla sala consiliare di Berra per ricordare il 50° del quadro dipinto da Ernesto Treccani che descrive l’eccidio di Ponte Albersano, donato poi al Comune. Dopo il saluto della prima cittadina, seguiranno l’introduzione di Diego Cavallina e Giovanni Raminelli, e la prolusione della dottoressa Enrica Domenicali sul tema "Ponte Albersano, i volti e le voci tra Arte e Storia". Al sindaco Simoni saranno affidate le conclusioni.

v.f.