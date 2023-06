Ponte aperto entro la fine dell’anno "Sabbioncello, rispettati i termini"

Riaprire al transito il ponte sul Po di Volano entro l’anno in corso. È questo l’obiettivo che ha indicato l’amministrazione comunale di Copparo nell’ambito dell’incontro con la comunità di Sabbioncello San Vittore, che si è tenuto ieri pomeriggio, negli spazi della scuola ‘Maria Immacolata. Presenti il sindaco Fabrizio Pagnoni, Francesca Trazzi della società partecipata Patrimonio Copparo e Roberto Mira della ditta C.I.Mo.Ter. Come spiegato dal primo cittadino, l’incontro è stato fatto ora, in quanto "l’iter è definito e i margini di approssimazione per la risoluzione definitiva del problema sono minimi". Ai cittadini è stata fornita una scheda dettagliata sul percorso che è stato sinora condotto, dal momento della chiusura dell’infrastruttura per ragioni di sicurezza avvenuta nel giugno dello scorso anno a causa della presenza di segni di avvallamento associato a possibili cedimenti, passando per i rilievi, le indagini, le procedure e le fasi burocratiche che si sono rese necessarie per giungere alla progettazione dell’opera di ripristino e all’aggiudicazione dei lavori all’impresa C.I.Mo.Ter, con la quale è attualmente in corso la sottoscrizione del contratto. La durata dell’intervento, che inizierà entro il mese di settembre, è stimata in circa due mesi; seguirà il collaudo per procedere alla riapertura del ponte entro il 31 dicembre. L’opera avrà un costo di 403mila euro, suddivisi tra i comuni proprietari di Ferrara e Copparo. Il sindaco ha precisato come "non si sia perduto tempo, ma si sia seguito l’iter previsto". Oggi alle 18.30, una delegazione del Pd di Ferrara ha organizzato un’iniziativa che, come spiegano Alessandro Talmelli della segreteria comunale Pd, il capogruppo in Consiglio Comunale di Copparo Enrico Bassi ed Enrico Vincenzi del Circolo di zona Cona-Corlo, è volta a "sostenere le giuste rivendicazioni dei cittadini di queste frazioni di Ferrara e Copparo".