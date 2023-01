"Ponte Barchessa, ok alla ricostruzione"

La giunta comunale di Copparo ha approvato lo schema di nuova convenzione con il Comune di Jolanda di Savoia per la realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte sul canale Leone. Un atto necessario a seguito della riassegnazione del finanziamento. "Le risorse della Legge regionale 52018 erano inserite tra i contribuiti della Legge di bilancio 2019, con l’imposizione di termini stringenti, che per il Ponte della Barchessa, come per diverse altre opere in regione, non è stato possibile rispettare – spiegano dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni -. Era stata infatti chiesta e concessa una proroga per l’affidamento dei lavori, dal momento che lo studio di progettazione, pur avendo avviato le procedure di condivisione del progetto con gli enti preposti all’emissione del parere, necessitava di una relazione geologica e delle indagini sui materiali di cantiere". La nuova convenzione tiene dunque conto della riassegnazione e della rielaborazione del progetto sulla base del prezzario aggiornato dalla Regione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, che deve essere applicato. L’intervento, per questa ragione, ammonta a complessivi 1.042.479 euro, di cui 491.262 di contributo: le nuove quote di partecipazione sono per il Comune di Jolanda di Savoia 257.751 euro e per il Comune di Copparo 299.048 euro, per i quali la variazione è già stata deliberata e ratificata durante l’ultimo Consiglio comunale, convocato d’urgenza lo scorso 29 dicembre.

Un passaggio necessario, quello dell’approvazione dello schema di nuova convenzione con il Comune di Jolanda di Savoia, ente che condivide con Copparo la competenza sull’infrastruttura, chiusa al traffico per ragioni di sicurezza nel marzo 2019 e che è destinata ad essere demolita e ricostruita. Secondo quanto comunicato precedentemente dalla stessa amministrazione comunale copparese, la gara per l’appalto dell’opera dovrà avvenire entro il 30 aprile 2023. Nel frattempo, nei giorni scorsi, è stata indetta anche la Conferenza dei servizi decisoria per valutare il progetto definitivo di demolizione e ricostruzione: per procedere alla successiva fase progettuale occorre infatti acquisire intese, concerti, nulla osta, assensi di altre amministrazioni pubbliche ed enti chiamati ad esprimere il proprio parere sul progetto definitivo.

Valerio Franzoni