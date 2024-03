Ponte Barchessa, prove di carico per allestire la nuova struttura

A Sant’Apollinare sta terminando il periodo di ‘maturazione’ del cemento armato dei pali di fondazione per la ricostruzione del Ponte della Barchessa. Nei giorni scorsi l’impresa ha già iniziato la scapitozzatura dei pali in preparazione delle operazioni previste in questi giorni: la programmazione prevede, oggi, l’avvio delle prove di carico e il loro completamento verso la giornata di venerdì. Una volta ricevuti i risultati, a cui lavorano il collaudatore e un laboratorio specializzato, si potrà mettere mano all’alloggiamento delle travi. Sono questi i passaggi necessari per la costruzione del nuovo ponte sul canale Leone in via Seminato, al confine tra i territori comunali. La vecchia infrastruttura che attraversava il corso d’acqua era stata demolita nel gennaio scorso. Dopo la realizzazione delle piazzole sulle due sponde del canale, a metà febbraio sono iniziate le operazioni di costruzione dei sei pali lato Copparo e sei lato Jolanda di Savoia. Le strutture, ognuna di diciassette metri di lunghezza e ottanta centimetri di diametro, hanno necessitato del periodo di ‘maturazione’ del cemento armato, per proseguire poi con le prove di carico che, come detto, saranno realizzate nel corso di questa settimana.

Il nuovo ponte sarà a tre campate, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nell’attuale, sarà capace di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di 50 tonnellate, e sarà dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale. I costi dell’opera ammontano a poco più di un milione di euro, in parte finanziate grazie ad un contributo ricevuto dalla Regione, e in parte dai Comuni di Copparo e Jolanda di Savoia. Si tratta di un intervento particolarmente importante, in quanto consentirà di ripristinare l’importante collegamento su via Seminato. Il nuovo ponte, infatti, andrà a sostituire l’infrastruttura precedente che era stata chiusa al traffico nel marzo 2019 per ragioni legate alla sicurezza.

v. f.