"Ponte Bastia, la ’diga’ ci preoccupa. È Anas che deve rimuovere i rami"

Dopo il capogruppo in Regione, Marcella Zappaterra, che ha presentato alla giunta un’interrogazione per sollecitare un intervento urgente, è la volta del sindaco di Argenta, Andrea Baldini, segnalare la criticità che si è formata a ponte Bastia, sul fiume Reno. "Abbiamo segnalato ad Anas che sui piloni del ponte della Bastia, del quale hanno competenza, si stava accumulando del legname, per chiedere che fosse rimosso il prima possibile – evidenzia il primo cittadino argentano - La manutenzione dei ponti prevede anche questo tipo di interventi, che sono a carico del proprietario della struttura. Ben lo sappiamo noi e la Provincia, che è proprietaria degli altri ponti sul Reno che, come si vede in alcune immagini che abbiamo inoltrato, foto scattate il 15 di febbraio), che riguardano la criticità del ponte sulla provinciale a Traghetto, la seconda è del ponte del Reno ad Argenta su via Cardinala, nell’ultima invece, la condizione della Bastia a San Biagio". Non è certo una novità. "Questa è una situazione nota: ogni inverno – mette in luce il sindaco Andrea Baldini - segnaliamo gli accumuli di legname quando è necessario farlo, ed è una situazione nota anche a chi sul nostro territorio in questi giorni ha dedicato al tema molta attenzione". Ed ecco la stoccata a Fratelli d’’Italia: "In verità questa energia di Fratelli d’Italia è stata rivolta più alla stampa e a i social, quando sarebbe stato invece più efficace interloquire con i propri referenti politici, che oggi sono al governo, e che quindi decidono di Anas, di come è governata e di come lavora. Martedì la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad Anas che lo sgombero del legname avvenga entro cinque giorni, e ringrazio chi insieme a noi si sta muovendo concretamente per smuovere questa situazione". Nell’interrogazione in Regione Marcella Zappaterra chiedeva "un monitoraggio costante e interventi tempestivi su punti critici, al fine di assicurare la pronta identificazione e mitigazione di potenziali rischi. Anche quando, come risulta dalla segnalazione del Comune di Argenta sull’accumulo di legname alla base del Ponte Bastia, le competenze siano parcellizzate e in capo a diversi enti. Il punto focale è quello della soluzione tempestiva della situazione prima che diventi problematica. Per questo, nell’atto che ho presentato alla Giunta chiedo di sapere quali azioni immediate verranno intraprese e con quali tempistiche".

Franco Vanini