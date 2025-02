Ponte bis: Gallo al tappeto. Il Codifiume respira un po’

Il Pontelagoscuro si conferma la bestia nera del Gallo. La formazione biancazzurra, dopo aver vinto nel girone d’andata e in coppa, concede il bis nel girone di ritorno.

Esordio col botto per mister Massimiliano Pera, subentrato da pochi giorni al traghettatore Savelli. E’ una sconfitta per 2-1 indolore, nonostante la sconfitta nel derby la capolista conserva la leadership del girone, con 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. La vittoria a domicilio del Gallo è meritata. Succede tutto nel secondo tempo; dopo pochi minuti Bikacu è atterrato in area; l’ex attaccante della Portuense va sul dischetto e trasforma. Il Gallo prova a raddrizzare la gara, ma è punito in contropiede. Lungo lancio per Zappi, salta Novelli e, sull’uscita di Barbieri, mette in rete. Il Gallo rientra in partita su calcio d’angolo, Novelli raccoglie di testa e insacca. Il Ponte poteva calare il tris su rigore concesso per trattenuta in area di Moratelli. Si incarica Zappi, Barbieri si supera e para dagli undici metri.

Alle spalle della compagine del Gallo hanno vinto le inseguitrici Sala Bolognese e Persiceto, rispettivamente con la Ceretolese e a Casalecchio, tuttavia i granata restano saldamente in testa, con 9 punti di vantaggio e una giornata in meno. Il Pontelagoscuro aggancia la Codigorese, ma resta nei playout per una migliore differenza reti. Per quanto riguarda le altre ferraresi, il derby Codigorese-Copparo finisce sul risultato di 2-2, con entrambe le squadre che escono dalla fascia playout.

Colpaccio del Santa Maria Codifiume a Bologna sul campo della neo promossa La Dozza, 3 punti che rappresentano una boccata d’ossigeno, ma la strada verso la salvezza è ancora molto lunga. Gli argentani restano infatti all’ultimo posto in classifica, ma ad una sola lunghezza dal Casalecchio, che è la prima della fascia playout. Infine segnaliamo il pareggio dell’Amici di Stefano, che ha diviso la posta a domicilio con il Galeazza.

Franco Vanini