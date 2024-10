"Ponte Boldini, quali sono i tempi di fine lavori e di riapertura?"

LIDO DI SPINA

Chiede informazioni sulle tempistiche per l’apertura del nuovo ponte Boldini, Andrea Grassi. Il titolare del ristorante "Martin Pescatore" di Lido Spina, che sorge a poche decine di metri dal cantiere della nuova infrastruttura in fase di realizzazione sul canale Logonovo, attende con ansia la conclusione dei lavori e l’apertura alla viabilità del ponte.

"A inizio anno – spiega Grassi – avevo parlato con il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Comacchio, architetto Daniele Cavallini, che aveva stimato la fine dei lavori per aprile-giugno. Come battuta, potrei dire che non aveva specificato di quale anno". Giunti ad inizio ottobre, dunque, Grassi chiede di conoscere quando si stima il completamento dei lavori e l’attesa apertura del ponte: "I lavori stanno procedendo ancora a rilento, a quanto ho potuto vedere. Recentemente è stato eseguito il varo della struttura, è stata realizzata la gettata in cemento e collocate le ringhiere, ma la conclusione del cantiere appare ancora lontana. Sarei già felice che il ponte venisse aperto entro l’anno, ma tenendo conto delle opere ancora necessarie e del successivo collaudo, il timore è che non sarà così e si arrivi ad inizio 2025".

La preoccupazione di Grassi, ovviamente, è legata alla sopravvivenza della sua attività ristorativa, "che anche nella stagione estiva appena trascorsa ha pesantemente risentito di questa situazione, non essendo facilmente visibile e raggiungibile a causa del cantiere. E non sono l’unico a vivere difficoltà". Per questa ragione, il titolare del "Martin Pescatore" torna a chiedere al Comune di Comacchio tempi certi per la conclusione dei lavori e l’apertura del ponte, che significherebbero un ritorno alla normalità.