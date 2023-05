Ponte Campanella chiuso da anni "Raffica di disagi per i residenti"

Ripristinare al più presto il ponte Campanella, la strozzatura che impedisce il collegamento con il Verginese provenendo dalla frazione di Sandolo, strada che arriva al più importante monumento storico portuense. Lo chiedono Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di Centro Destra Civico, in un’interrogazione. E’ un problema viario che risale ai primi mesi del 2016, a seguito di cedimento strutturale del ponte Villani, da tutti chiamato "Campanella", su via Campanella nella frazione di Sandolo, importante via di comunicazione tra le frazioni di Sandolo, Maiero e Gambulaga,. "Il cedimento è stato "tamponato" con una lastra in ferro – sostengono i due consiglieri di opposizione – che doveva essere opera meramente temporanea in attesa di definire la competenza per il ripristino e il reperimento dei fondi eventualmente necessari, di fatto la problematica è stata accantonata e dimenticata dall’Amministrazione per oltre cinque anni, fino all’aggravamento del cedimento che ha comportato, dal mese di marzo 2021, la chiusura del ponte e il divieto di transito". I cittadini hanno manifestato da subito i disagi per la chiusura della via, depositando anche una raccolta firme per sollecitare con urgenza i lavori di ripristino. Nel giugno 2021 l’amministrazione comunale ha quantificato in 35 mila euro il costo, dichiarando anche di avere stanziato la somma e di voler procedere con urgenza all’inizio dei lavori. La somma stanziata è stata destinata a investimenti diversi. Nel marzo di quest’anno si è dato incarico al Consorzio di Bonifica di provvedere alla realizzazione dell’opera per il ripristino del ponte Campanella. Intanto il tempo passa e i disagi restano, i consiglieri comunali chiedono "quali siano gli ulteriori adempimenti amministrativitecnici necessari prima dell’avvio del cantiere".

Franco Vanini