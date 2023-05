Ponte Campanella, petizione per ripristinarne l’uso

Depositata la raccolta di firme per il ripristino di ponte Campanella, chiuso al transito ormai da due anni, costringendo coloro che volessero visitare il Verginese a un lungo giro alternativo. Qualche settimana orsono i consiglieri comunali di Centro Destra Civico, Alex Baricordi ed Elisa Cavedagna, avevano presentato un’interpellanza, ora la palla passa ai residenti, stanchi di questa situazione di disagio che perdura ormai da anni. Si sono attivati con una raccolta firme, sottoscritta da tutti i residenti e le attività nelle vicinanze per un totale di 33 firme.

La petizione è stata consegnata venerdì scorso dai rappresentanti della lista civica di opposizione nella segreteria del Comune su indicazione dei sottoscrittori.

"I cittadini – evidenziano i due consiglieri comunali in un documento congiunto – chiedono a gran voce il ripristino immediato e urgente della viabilità su via Campanella attraverso il ripristino del ponte che è danneggiato, lo si ricorda, dal 2016 e su cui mai sino ad oggi l’amministrazione è intervenuta, continuando sempre a portare avanti il problema".

C’è anche piccolo colpo di scena: "Ora apprendiamo che i soldi sono finalmente stati stanziati e anche già in parte versati, ma non è dato sapere quando finalmente inizieranno i lavori. Nel prossimo consiglio comunale sarà discussa la nostra interpellanza e speriamo di avere qualche risposta, ma soprattutto che i cittadini vengano rassicurati sulla celerità dei tempi. Speriamo che, almeno questa volta, le lamentele dei cittadini, espresse nero su bianco, vengano prese in dovuta considerazione e non abbandonate in un cassetto".

Franco Vanini