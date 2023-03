Ponte chiuso, aiuti per i negozi danneggiati

Approvazione unanime del Consiglio comunale, di tutte le forze politiche, delle misure di sostegno per il pagamento della Tarip. Con una perplessità del Pd e della lista ‘Bondeno in testa’ che chiedono certezze sui tempi di apertura del nuovo ponte. Intanto le misure a sostegno dei commercianti: "Si tratta di un provvedimento analogo a quello già adottato lo scorso anno, che come Comune ci consente di intervenire direttamente a supporto delle nostre attività" fa notare il sindaco Simone Saletti. La riduzione della Tarip riguarda le attività che si trovano su via XX Settembre fino all’incrocio con via Granatieri di Sardegna, Piazza Martiri e via Granatieri di Sardegna.

C’è un negozio di abbigliamento e calzature, la cartoleria, l’edicola, il tabaccaio, ci sono bar, generi alimentari, ortofrutta, fiori e pizza. "Queste agevolazioni – sottolinea il sindaco – riguardano l’importo corrispondente alla parte variabile della Tarip, all’Iva e al tributo provinciale compreso, e saranno valide per tutto il 2023, visto che sicuramente il cantiere proseguirà almeno fino alla metà dell’anno". Il sindaco di Bondeno ha poi ricordato in consiglio Comunale lo stato dei lavori, nonché "l’impegno personale a dialogare con la Regione per prevedere ulteriori misure di ristoro al termine del cantiere".

Perplessità della lista ‘Bondeno in testa’ e del Pd, in Consiglio comunale, di fronte alle affermazioni di sindaco e giunta sul termine dei lavori di Ponte Rana. "Durante la discussione – fa notare Tommaso Corradi - ho sottolineato alcune parole del documento in approvazione che mi hanno impensierito". I lavori del Ponte, si legge, "compreso il collaudo, si prolungheranno presumibilmente fino a tutto il 2023".

Corradi ha quindi chiesto spiegazioni: "L’amministrazione ha risposto che si è trattato di un’affermazione ispirata da cautela, e che i lavori finiranno a giugno di quest’anno – fa notare -. In ogni caso, affermazioni come queste, specie su documenti ufficiali, rischiano di dare una facile giustificazione per eventuali ritardi". Da qui la richiesta al sindaco di "confermare la data per la fine dei lavori di Ponte Rana – insiste Corradi - mantenendo l’impegno per la chiusura del cantiere al 2023 e di ripensare alla possibilità di un anticipo di fondi per il 2022 alle attività interessate".

Claudia Fortini