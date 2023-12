Ponte chiuso da anni: al via i lavori. Odissea per andare al Verginese

"Sono finalmente iniziati ad opera di Hera i lavori di spostamento delle condotte gas e acqua, necessari per la ricostruzione del ponte di via Campanella tra Gambulaga e Sandolo. Se il programma sarà rispettato, entro l’anno i lavori di spostamento condotte saranno conclusi e a inizio 2024 si potrà realizzare il nuovo ponte come da programma". L’annuncio è del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi.

Tira un sospiro di sollievo il primo cittadino ma soprattutto la comunità portuense, in particolare i residenti delle frazioni Sandolo e Gambulaga, ma anche tutti coloro che sono interessati al Verginese, il monumento storico più importante del territorio, raggiungibile solo dopo un lungo giro vizioso. Di fatto una strozzatura in uno snodo strategico viario e turistico. I residenti da anni sono costretti a veri e propri tour per raggiungere la propria casa. Il ponte, che attraversa il condotto consorziale Verginese vicino al passaggio a livello, è stato ritenuto non sicuro a causa dell’aggravarsi del degrado strutturale e per motivi di sicurezza dal primo marzo del 2021 è stato chiuso al traffico. Possono passare biciclette e pedoni, ma nessun altro mezzo di trasporto. Con non pochi disagi per i residenti e non solo. Le proteste non si contano, come pure petizioni con centinaia di firme, interrogazioni in consiglio comunali, perfino degli esposti. Disagi che in questi quasi tre anni di attese e di speranze si sono fatti sempre più pungenti, con una levata di scudi che ha visto come attori anche diverse attività commerciali tra le quali un noto ristorante che si trova proprio a metà strada. I lavori, che costano 55mila euro, sono già stati finanziati. Il Comune di Portomaggiore ci ha messo i soldi, il Consorzio di bonifica Pianura dovrà effettuare i lavori. Tutto bene, se non fosse che i tempi si allungano. Hera, infatti, deve ancora provvedere a spostare i tubi dell’acqua e del gas che si trovano sotto il ponte: se queste tubature non vengono spostate dai tecnici della "multiservizi", i lavori di ristrutturazione di ponte Campanella non possono iniziare. E di conseguenza via Campanella non potrà essere riaperta al traffico. Tubazioni che abbiamo visto Hera da inizio settimana ha cominciato a spostare. "Avevo sollecitato più volte l’esecuzione dei lavori di spostamento dei tubi di gas e acqua – riprende il sindaco Bernardi – I ritardi mi hanno detto sono legati ai tempi tecnici per all’individuazione della ditta che dovrà effettuare questi lavori, io devo attenermi ai fatti e questi sono i fatti, anche se capisco le proteste dei cittadini".

Franco Vanini