Ponte chiuso dal 2020: ora i lavori: "Abbiamo affrontato anni di disagi"

"Finalmente sono iniziati i lavori sul ponte. Non ne potevamo più di fare un giro amplissimo per andare fino a Finale Emilia". E’ così che Alberone, con il presidente di Consulta Tiziano Balboni, accogli l’arrivo degli operai per il ripristino del ponte sul Panaro che divide la frazione di Cento con la vicina Finale.

L’infrastruttura del comune di Finale era chiusa da febbraio 2020 e già dal 2016 si parlava della necessità di un consolidamento strutturale. L’iter progettuale era stato avviato nel 2018, una prima chiusura c’era stata già a gennaio del 2018 per alcune criticità sulle bullonerie e sul degrado provocato anche dalla ruggine dei rinforzi e infine, dal 2020. Il ponte viene molto utilizzato sia dai residenti di Alberone per raggiungere le varie attività della più grande Finale che dai finalesi per raggiungere i vari servizi della frazione e del territorio centese. "Finalmente ora si prospetta una risoluzione – dice Balboni –. Eravamo già stanchi di dover sempre allungare la strada di più di sette chilometri in più ogni volta per raggiungere Finale e quindi i supermercati, locali e le altre attività. Chilometri che a fine mese si fanno sentire sia in termini tempo speso che sull’economia di una famiglia. Sono stati anni davvero duri – prosegue –. Con questi lavori cambierà in meglio la vita degli cittadini di Alberone che, a causa della distanza da Cento, si rivolgono sempre su Finale. Ne avevamo davvero tanto bisogno e quando saranno finiti i lavori, sarà un bel respiro per la nostra comunità". Incentivo anche per Finale per recarsi nelle attività di Alberone. "Sì, anche in vista della fine realizzazione del nuovo Nido – prosegue – quando c’erano le scuole, almeno il 30% erano cittadini di Finale che venivano qui. Senza considerare anche, per dirne un’altra, che molti da Finale scelgono di venire all’ufficio postale ad Alberone e intanto magari si fermano nelle varie altre attività. Hanno detto che il ponte sarà con il semaforo a senso unico alternato ma, quell’attesa, è un piccolo disagio a fronte dei tanti chilometri in più che siamo costretti a fare ora". I lavori ordinati dal Comune di Finale sono iniziati mercoledì mattina. Verranno create una corsia pedonale e una ciclabile. Sul ponte senso unico alternato dal semaforo. Sarà vietato ai mezzi pesanti.

Laura Guerra