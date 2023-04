Ponte chiuso per un giorno sulla provinciale

Il 27 aprile sarà chiuso al traffico il ponte sulla strada provinciale 1 a Ostellato. Lo ha deciso la Provincia con un’ordinanza per consentire lo svolgimento di un intervento di indagini diagnostiche strutturali. Si tratta di un cantiere del valore di 48 mila euro, interamente finanziati dal bilancio dell’amministrazione che ha sede in castello estense. I lavori rientrano tra quelli programmati per testare le condizioni degli oltre 300 ponti disseminati lungo la rete viaria provinciale; nel caso specifico si tratta di un’ispezione mirata per la particolare tipologia della struttura. Attività che i tecnici decidono sulla base di rilievi iniziali a tutela delle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare. Lo stop al transito sul ponte scatterà dalle 7 del mattino fino alle 17 dello stesso giorno e comunque durerà sino al termine dei lavori.