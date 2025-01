"Ponte chiuso, stanchi di aspettare"

Dopo due Natali consecutivi e oltre 16 mesi di disagi che hanno dovuto subire il gruppo di famiglie che risiedono in località Prati, nella frazione di Pontelangorino di Codigoro, sembra che, dalla metà di marzo, il tanto atteso ponte, che sovrasta il Canale Malea, verrà completato.

"Tuttavia saranno 19 lunghissimi mesi nei quali abbiamo dovuto percorrere con le nostre auto al posto di 3 chilometri al giorno quando c’era il ponte, ai quasi 30, un terzo dei quali su una strada bianca dissestata - afferma Roberto Menegatti - dovendo sostenere costi molto importanti per tante famiglie compresi i guasti dei mezzi, ma quello che al momento ci preoccupa è lo stato di collasso all’interno del canale adiacente, della strada che dal centro abitato conduce al cantiere ovvero strada Ippolito".

Menegatti ha sottoposto agli amministratori la possibilità di ottenere una sorta di risarcimento per i danni subiti e in prima persona ha chiesto lumi al comune di Codigoro per avere notizie sul termine dei lavori previsto per fine gennaio. La risposta dell’amministrazione comunale, attraverso la segreteria del primo cittadino, ha spiegato come i ritardi siano da imputare ad Anas, che ha impiegato più tempo del previsto nel rilasciare le autorizzazioni per i trasporti eccezionali. Il cronoprogramma illustrato prevede che le travi dovrebbero arrivare il 22 gennaio, e quindi stamane si potrà effettuare una prima verifica, saranno posizionate domani, ai quali serviranno 10 giorni per la creazione della soletta armata e 20 per l’asfaltatura.

Un mese per la prova di carico del nuovo ponte ovvero il collaudo e fine lavori, con ponte collaudato, prevista per metà marzo. "Spiace solo come se il ponte sarà finito nella data indicata e ci ritroveremo con una strada che potrebbe diventare impercorribile - riprende Menegatti - ho già chiesto se possibile, di avere qualche delucidazione in merito alle soluzioni previste per il ripristino del manto stradale di via Argine Ippolito, il quale in più punti, sta collassando nel canale adiacente. Purtroppo senza avere tempi e risposte certe. Credo che dopo i disagi, i costi maggiori, i rischi che in caso di pioggia un’ambulanza non riuscirebbe a raggiungere le nostre abitazioni, credo che a questo punto avremmo il sacrosanto diritto che il comune rifacesse al più presto il manto stradale, ridando un po’ di dignità a questa piccola comunità".

cla. casta.