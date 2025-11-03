"Ponte chiuso, un’odissea". Disagi per alunni e operai

"Oltre 24 chilometri in più, la maggior parte da percorrere sulla statale Romea. Alla fine della giornata sono 48 i chilometri in più che siamo costretti a fare, rispetto a 12. Questo il tratto prima che iniziasse il cantiere per fare i lavori sul ponte", a raccontare l’odissera quotidiana è Federica Veronesi, risiede a Bosco Mesola. Ha uno stabilimento balneare a lido di Volano. C’è un prima e un dopo per gli abitanti di Codigoro e Comacchio, separati dal cantiere per ricostruire il ponte sul Po di Volano, 80 metri che collegano le due cittadine. Forti le proteste. Degli operatori balneari. Le auto torneranno a passare solo a giugno nel pieno della stagione estiva. Addio ai turisti – non sono pochi – del 25 aprile, Pasqua e Primo Maggio. E dei residenti costretti a fare un lungo giro per andare a scuola, al lavoro. Studenti e Lavoratori sono costretti ad utilizzare l’unica strada alternativa, la Panoramica Acciaioli direzione Lido delle Nazioni. Anche i mezzi Tper devono percorrere per raggiungere il Lido di Volano-Comacchio, la Panoramica Acciaioli. Un lungo giro appunto, un’odissea che andrà avanti per alcuni mesi. "Volano-Codigoro è accessibile da Codigoro tramite la via Località per Volano – precisa Veronesi – oppure da Bosco Mesola tramite le strade a ridosso della valle Giralda, via Aironi o Collettore Giralda".

In sostanza i paesi Lido di Volano (Comacchio) e Volano (Codigoro) sono isolati a causa dell’interruzione, dello smantellamento ponte. Un’opera necessaria, il manufatto non era tanto in salute. Ma oltre ai tempi a far discurere è anche la ’logistica’. "Per alcuni giorni hanno piazzato i segnali che indicavano la deviazione, erano incomprensibili. C’è gente che, anche se della zona, si è persa in mezzo alla campagna. Non sapevi dove andare, pare che questo aspetto, almeno questo, l’abbiamo risolto". Si annuncia una stagione difficile per una belle fetta dei lidi e degli stabilimenti. Piove sul bagnato, dopo l’ultima stagione che si è dipanata tra luci e molte ombre.