Ponte con la California: nascono i talenti della chirurgia vascolare

Un programma di formazione e ricerca applicata condiviso tra l’Università di Ferrara e California University di San Francisco, dedicato alle giovani leve della chirurgia vascolare. L’accordo è al centro dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi al centro didattico dell’ospedale di Cona. Vi hanno partecipato i due promotori principali dell’iniziativa, il professor Paolo Zamboni, direttore della scuola di specializzazione di chirurgia vascolare di Unife, e il professor Michael Conte Direttore della School of Vascular Surgery della University of California. "Molti sono i punti di contatto tra la nostra scuola di chirurgia vascolare e la school of vascular surgery della University of California, nata in seno al primo reparto di Chirurgia Vascolare aperto negli Stati Uniti nel 1950", dichiara il Professor Paolo Zamboni. Principale focus della giornata sono stati i programmi di ricerca applicata per ridurre il numero delle amputazioni degli arti. "Molti dei progetti di ricerca che stiamo sviluppando a Ferrara sono di grande interesse anche a San Francisco: questa collaborazione implementerà la velocità di realizzazione dell’innovazione. Spero che i nostri risultati possano essere presto messi a frutto nel neonato Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare che è stato disegnato dalla direttrice Monica Calamai nel processo di rinnovamento e di unificazione fra l’azienda ospedaliera universitaria e l’azienda sanitaria territoriale". Nei prossimi mesi a turno partiranno specializzandi in Chirurgia Vascolare dell’Università di Ferrara alla volta di San Francisco. Il progetto verrà cofinanziato dal Dipartimento di Medicina Traslazionale di Unife nei processi di internazionalizzazione richiesti ai dipartimenti di eccellenza per le Scienze Mediche. La storia dei rapporti fra Ferrara e San Francisco nasce negli anni Ottanta. Francesco Mascoli si recò a svolgere una fellowship clinica di chirurgia vascolare, seguì un’analoga esperienza compiuta da Paolo Zamboni.