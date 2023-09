Ponte da rifare a Campotto, Argenta: Lega: "Non chiudiamo la viabilità"

Ponte da rifare a Campotto, un’opera importante e attesa da molti anni, un investimento di 1,370 milioni, ma che si porta dietro i disagi derivanti della chiusura al traffico sulla provinciale. I lavori per il ponte avranno una durata di circa un anno, non si si sa ancora quando cominceranno, la Provincia, ente compente per la gestione dell’appalto, a seguito delle alluvioni che si sono succedute in maggio, non ha ancora deciso la data di apertura del cantiere. E’ il ponte sul fiume Idice, sul quale da tempo ci sono preoccupate segnalazioni sulla sicurezza e richiesto di intervento. Il sindaco Andrea Baldini mesi in fa in frazione aveva preannunciato che si sarebbe fatto il possibile per contenere i disagi e finire il prima possibile. Sugli inevitabili disagi che si prevedono quando la chiusura al traffico sarà decretata, il gruppo della Lega in consiglio comunale (il capogruppo Ottavio Curtarello e i consiglieri Giuseppe Brina, Gianni Stirpe e Sara Buscaroli) propongono la costruzione di un ponte Bailey per fronteggiare l’emergenza.

"Potrebbe essere di sollievo – è la tesi sostenuta dai consiglieri del Carroccio argentano in una mozione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio – non solo alla popolazione ma a tutto il territorio argentano, nonché a quelli limitrofi, una soluzione che eviti la totale chiusura della viabilità e la chiusura al traffico pesante del ponte durante le operazioni di sostituzione e manutenzione. Il ponte Bailey potrebbe essere una soluzione tecnica più che idonea a fronteggiare i disagi e le ripercussioni sul territorio".

f. v.