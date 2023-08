Ponte della Barchessa, aggiudicati i lavori

COPPARO

Al termine delle verifiche di legge, è divenuta definitiva ed efficace l’aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte della Barchessa (foto d’archivio) al confine tra i Comuni di Copparo e di Jolanda di Savoia alla ditta Frantoio Fondovalle Srl di Montese. L’azienda modenese è stata individuata attraverso procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici del settore selezionati tra quelli iscritti nell’elenco operatori economici del Comune di Copparo. L’opera, per un costo complessivo di poco più di un milione di euro, prevede la totale demolizione della struttura sul canale Leone e la sua ricostruzione nella stessa posizione. Il nuovo ponte, di struttura tradizionale, a tre campate, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nell’attuale, sarà capace, al contrario di quanto sarebbe accaduto se si fosse optato per il ripristino dell’esistente, di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di 50 tonnellate, e sarà dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale. In vista del cantiere Cadf, al fine di garantire la continuità del servizio idrico alle utenze durante i lavori, ha già realizzato a sud del ponte un attraversamento pensile provvisorio. Un passaggio importante nell’iter che prevede la ricostruzione dell’infrastruttura che sorge lungo via Seminiato.

Ricordiamo che l’attuale ponte, che sarà demolito, è stato chiuso al traffico per ragioni di sicurezza nel marzo 2019. L’aggiudicazione dei lavori, giunta a seguito di un percorso che si è dimostrato piuttosto complesso, è stata colta con favore dal sindaco Fabrizio Pagnoni: "Sono contento, Finalmente arriviamo a un punto importante dell’iter, che culminerà con l’avvio dei cantieri per la ricostruzione del ponte. Il percorso è stato sin da subito complesso, in quanto era emersa in principio la necessità di stabilire la proprietà dell’infrastruttura. E una volta avuta conferma, abbiamo potuto procedere con i passaggi necessari. Ci sono tempistiche tecniche cui è necessario attenersi". Importante è stata la conferma del contributo della Regione, che co-finanzierà l’intervento: "Siamo ansiosi – prosegue Pagnoni – di poter incontrare la ditta e poter iniziare a condividere un cronoprogramma dei lavori. Solo in quel momento potremmo essere più precisi riguardo quelle che potranno essere le tempistiche dei cantieri e poter darne conto ai cittadini interessati. L’auspicio è che si possa iniziare e concludere il prima possibile l’opera, per ripristinare la viabilità".

Valerio Franzoni