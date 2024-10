Ponte della Barchessa, fase cruciale. In agenda collaudo e asfaltatura

Sono alle fasi decisive, i lavori per il nuovo ponte della Barchessa. Nella frazione di Sant’Apollinare, infatti, è ormai pronta la soletta della nuova infrastruttura che sorge in via Seminiato, al confine tra i territori comunali di Copparo e Jolanda di Savoia. Dopo lo spettacolare varo delle travi prefabbricate dell’impalcato, che ha visto il posizionamento di tre strutture in calcestruzzo armato di circa venticinque metri di lunghezza e di circa cinquanta tonnellate di peso l’una, in questi giorni si sono svolte le nuove operazioni.

È stata prima posata la maglia di ferro incrociato, quindi è stata gettata la soletta in cemento armato, che ora dovrà maturare per circa un mese, e sono stati realizzati gli spazi di ancoraggio delle barriere stradali. Le successive fasi prevedono il collaudo e l’asfaltatura, alla quale seguirà la collocazione dei giunti stradali, per collegare la soletta ai muri paraghiaia, ossia le fondazioni, con funzione di ammortizzare le dilatazioni termiche del ponte.

Dunque procede il cantiere per la realizzazione dell’infrastruttura, al servizio dei residenti e delle attività che operano lungo la strada. Il ponte sul canale Leone era stato abbattuto nel gennaio scorso: erano quindi state edificate le piazzole sulle due sponde e a metà febbraio erano stati costruiti i dodici pali, sei per lato, ognuno di diciassette metri di lunghezza e ottanta centimetri di diametro, che hanno necessitato del periodo di maturazione del cemento armato e che hanno poi superato le prove di carico, necessarie per mettere mano all’alloggiamento delle travi.

Il nuovo ponte della Barchessa, in fase di completamento, sarà a tre campate, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nell’attuale e sarà capace di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di cinquanta tonnellate. L’infrastruttura sarà dotata di tutti i sistemi necessari a garanzia della sicurezza stradale. L’opera è stata finanziata in parte con un contributo ricevuto dalla Regione, e in parte dai Comuni di Copparo e Jolanda di Savoia, che avevano sottoscritto una convenzione per la realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura sul canale Leone che, passo dopo passo, si sta avvicinando al completamento.