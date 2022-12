Ponte della Barchessa, i lavori costano di più

È stata approvata, nella seduta del Consiglio comunale a Copparo, la ratifica delle delibere di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, adottate d’urgenza dalla giunta Pagnoni. In sostanza, sono stati inseriti i circa 240mila euro (che saranno equamente ripartiti tra i Comuni di Copparo e Jolanda di Savoia) per i maggiori costi, dovuti ai rincari dei materiali, per il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte della Barchessa. "Un provvedimento che – ha spiegato il vicesindaco con delega al Bilancio, Simone Grandi – si è reso necessario a seguito della riassegnazione del contributo da parte della Regione, pari a 491mila euro, la cui conferma è giunta ufficialmente il 19 dicembre e, quindi, la giunta ha provveduto ad aggiornare i costi con la previsione dei circa 240mila euro con una delibera d’urgenza, adottata lo scorso 22 dicembre". Somma che, sostanzialmente, porta il costo dell’opera dagli iniziali 802.243 a 1.042.479 euro. Ieri, dunque, vi è stata la ratifica della delibera in Consiglio comunale. Dai banchi della minoranza, il capogruppo consiliare del Pd Enrico Bassi ha posto osservazioni: "Siamo di fronte ad un atto grave – ha affermato -, perché siamo di fronte ad una variazione da circa 240mila euro in più, ripartiti tra due Comuni, perché sono stati sforati i termini di accordo con la Regione. Dobbiamo ritenerci fortunati che la Regione abbia riconfermato le risorse. Chiediamo che si cambi registro. Ora è necessario rimanere nei tempi". Secondo Enrico Bruciaferri della maggioranza, "la variazione sarebbe stata comunque necessaria per adeguare i costi".