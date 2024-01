Ponte della Barchessa, la polemica: "Toni trionfalistici inopportuni"

JOLANDA DI SAVOIA

"I toni trionfalistici utilizzati dal Comune per annunciare l’inizio della demolizione del ponte della Barchessa non fanno il paio con la realtà e, soprattutto, suonano come una vera e propria operazione di propaganda nei confronti di quei cittadini e quelle imprese che, per tutti questi anni di ritardo, hanno vissuto disagi, maggiori costi e un senso di isolamento senza precedenti". A sostenerlo sono i gruppi consigliari Pd di Copparo e Lista Voltiamo Pagina di Jolanda di Savoia in una nota congiunta, nella quale ricordano come nei rispettivi consigli comunali, a settembre 2020, "venne approvata la richiesta di contributo alla Regione, da cui poi sono stati reperiti i fondi. É giusto che le nostre comunità – spiegano dai due gruppi - sappiano che da anni il finanziamento regionale era a disposizione dei due Comuni per intervenire sul ponte, in particolare per costruirne uno nuovo, dopo che a marzo 2019 lo stesso venne chiuso a causa del cedimento della sua struttura portante. Ma nonostante ciò, le opere sono rimaste inesorabilmente ferme in quello che è stato uno stallo da record. Basti pensare che a settembre 2022 dovemmo segnalare con rammarico che dopo 2 anni di nulla e iter amministrativo mai partito, i due Comuni avevano perso il contributo regionale per grave ritardo rispetto ai tempi previsti dal bando regionale".

I due gruppi consiliari riportano che la Regione, poi, ha confermato il proprio sostegno "con una operazione straordinaria volta a riassegnare le risorse perse. Senza queste, infatti, sarebbe stato impossibile eseguire l’intervento. Ma ciò, oltre al ritardo, ha comportato un aumento dei costi per 240mila euro che oggi pagano i cittadini. Si tratta di un cantiere che sconta un ritardo che non ammette giustificazioni plausibili e per il quale sono state impiegati molti più fondi pubblici di quelli che sarebbero stati necessari". Ma i lavori per la realizzazione sono al via.