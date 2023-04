Ponte della Barchessa Semaforo verde per la gara d’appalto

Semaforo verde per l’iter della gara d’appalto per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte della Barchessa che attraversa il canale Leone, al confine tra i territori comunali di Copparo e Jolanda di Savoia. La determina dell’Ufficio tecnico del Comune di Copparo, infatti, ha dato il via libera alla consultazione di cinque operatori economici del settore per individuare l’impresa che sarà chiamata a realizzare l’atteso intervento in via Seminiato. Il progetto prevede la totale demolizione della struttura sul canale Leone e la sua ricostruzione nella stessa posizione: il nuovo ponte, di struttura tradizionale, a tre campate, sarà, al contrario di quanto accadrebbe con il ripristino dell’esistente, capace di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di 50 tonnellate, e sarà dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale. Un nuovo passo, quindi, è stato compiuto verso i lavori di ricostruzione dell’infrastruttura, chiusa al transito dal marzo 2019 per un cedimento strutturale. L’intervento ammonta a complessivi 1.042.479 euro, di cui 491.262 euro di contributo: le quote di partecipazione sono per il Comune di Jolanda di Savoia 257.751 euro e per il Comune di Copparo 299.048.