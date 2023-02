Ponte della Barchessa, sì alla demolizione

COPPARO

Terminata con esito positivo, la Conferenza dei servizi decisoria relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte della Barchessa al confine tra il Comune di Copparo e quello di Jolanda di Savoia. Amministrazioni pubbliche ed enti sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere, così da poter procedere con la successiva fase progettuale e, una volta approvato il progetto esecutivo, bandire la gara d’appalto, che dovrà prendere avvio entro il 30 aprile. La Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano ha rilasciato il parere idraulico, considerando come non siano emerse interferenze con il reticolo idrografico di competenza. Il via libera è venuto dal Comune di Jolanda di Savoia, dall’Ufficio progettazione, castello e antisismica della Provincia di Ferrara, dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, da Arpae e da Cadf, che, per garantire la continuità del servizio idrico alle utenze durante i lavori, dovrà realizzare a sud del ponte un attraversamento pensile provvisorio sul canale Leone. Parere favorevole è stato espresso anche dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che rilascerà un disciplinare di concessione e che ha fornito alcune indicazioni: durante la demolizione e la ricostruzione non dovrà mai essere occupato l’alveo in modo da impedire il libero scolo del canale, a protezione della stabilità della sponda dovrà essere realizzato un rivestimento dal fondo al ciglio del canale mediante la posa di sasso di adeguate dimensioni, inoltre dovranno essere costruite adeguate rampe che permetteranno di non interrompere il libero transito lungo i due lati del canale, in corrispondenza del nuovo ponte. Nessuna indicazione contraria è venuta dal Servizio area geologica suoli e sismica della Regione Emilia Romagna, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e dalle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, da E-Distribuzione, In Rete, Telecom Italia e Tim. Conclusione positiva dunque per la conferenza, con suggerimenti e prescrizioni dei soggetti competenti che saranno tenute in considerazione in fase di esecuzione dei lavori.

Valerio Franzoni