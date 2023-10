Ponte della Barchessa sotto la lente. Ispezione per la bonifica bellica

COPPARO

Effettuato nella mattinata di ieri, guidato dal servizio tecnico del Comune di Copparo, il sopralluogo al Ponte della Barchessa finalizzato alla bonifica bellica prescritta dalla normativa e che ha già ricevuto l’attesa autorizzazione del Ministero della Difesa. La ditta Multi Services di Padova ha fissato il cronoprogramma. Inizieranno in settimana le indagini di superficie e, in base a quanto emergerà, si potrà definire la successiva fase di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi nelle aree interessate al progetto di demolizione e ricostruzione, i cui lavori sono affidati alla ditta Frantoio Fondovalle Srl di Montese. In vista del cantiere, allo scopo di garantire la continuità del servizio idrico alle utenze durante i lavori, la società Cadf ha già realizzato a sud del ponte un attraversamento pensile provvisorio.

"Il nuovo ponte, di struttura tradizionale, a tre campate, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nell’attuale – spiegano dall’amministrazione comunale copparese -, sarà capace, al contrario di quanto sarebbe accaduto se si fosse optato per il ripristino dell’esistente, di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di 50 tonnellate, e sarà dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale". L’opera, per un costo complessivo di poco più di un milione di euro, prevede la totale demolizione della struttura sul canale Leone e la sua ricostruzione nella stessa posizione. Il ponte, che sorge tra i territori comunali di Copparo e Jolanda di Savoia lungo via Seminiato, è chiuso al traffico dal marzo 2019 per motivi di sicurezza. L’aggiudicazione dei lavori all’impresa modenese, comunicata all’inizio dell’agosto scorso, è avvenuta a seguito di un complesso percorso. E passo dopo passo, si sta avvicinando l’avvio dai cantieri che non può prescindere dalle operazioni prescritte dalla normativa, quali la bonifica bellica che ha ricevuto la necessaria autorizzazione. Come affermato dal sindaco Fabrizio Pagnoni al momento dell’aggiudicazione dei lavori, "l’auspicio è che si possa iniziare e concludere il prima possibile l’opera, per ripristinare la viabilità in un punto importante del territorio comunale, al servizio dei residenti e delle imprese che operano nella zona". Un intervento particolarmente atteso, dunque, sia dalla comunità, sia dagli enti interessati nel percorso di realizzazione della nuova infrastruttura.

Valerio Franzoni