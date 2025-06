Ponte della Bastia, i lavori nel 2026. Oltre 6 milioni per la manutenzione

Si comincia a veder la luce per quanto riguarda la viabilità argentana dopo le rovinose alluvioni. Va in questa direzione la concessione di un finanziamento milionario per il ponte della Bastia: in arrivo interventi di manutenzione straordinaria per 6,24 milioni di euro. Il 24 giugno si è svolto un incontro al quale hanno partecipato la Struttura Commissariale per gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 e nei mesi di settembre e ottobre 2024, Anas, il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi e il sindaco di Argenta Andrea Baldini. Durante l’incontro sono stati illustrati i primi dettagli operativi relativi all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte della Bastia. Le piene del fiume Reno avvenute nel 2024 hanno danneggiato la struttura, rendendo necessario l’intervento, per questo motivo sono state assegnate risorse per un totale di 6,24 milioni di euro, destinate alla manutenzione e al consolidamento del ponte. Il ponte della Bastia rappresenta un nodo viario di rilevanza strategica per il territorio, per la movimentazione merci e per i tanti lavoratori pendolari. Garantire la sicurezza e la funzionalità di questa infrastruttura è fondamentale per tutelare la continuità degli spostamenti e sostenere le attività economiche locali. È attualmente in corso la fase di progettazione dell’intervento, mentre l’esecuzione dei lavori è prevista nel corso del 2026. Si tratta di un’opera complessa che prevede interventi strutturali mirati a rafforzare e mettere in sicurezza la struttura nel medio-lungo termine. Di fatto ad oggi non esiste una viabilità alternativa, nonostante le rassicuranti notizie sull’avvio della realizzazione della variante della statale 16 che ormai dal 7 maggio sono in corso. Durante i lavori il ponte non sarà chiuso, ma sarà necessario attivare per alcuni mesi un senso unico alternato. "Una volta completata la progettazione da parte della struttura commissariale, sarà organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare nel dettaglio le modalità operative del cantiere e la tempistica prevista – spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - Ci saranno inevitabilmente dei disagi legati alla viabilità, ma è un intervento importante e necessario, soprattutto ora che i tempi per la realizzazione della variante della statale 16 sono certi, per il completamento del quadro della viabilità del nostro territorio".

Franco Vanini