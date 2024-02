Ponte di Boara, fine dei lavori. La struttura è stata riaperta

Sono terminati i lavori al ponte di Boara, necessari per eliminare lo stato di pericolo rappresentato dai periodici sfondamenti sul piano viabile evidenziate dai sopralluoghi del servizio opera pubbliche e sollecitate dalle segnalazioni dei cittadini, in particolare in via Calzolari. Si sono conclusi gli interventi che hanno riguardato una spalla del ponte, che insiste su strada comunale, fortemente compromessa a causa di una perdita di una tubazione. Durante i lavori è stata inoltre ricostruita la soletta in cemento armato danneggiata nell’intersezione tra via Calzolari e via Copparo, ed è stata sistemata la segnaletica. Il totale complessivo dei lavori è di 200 mila euro (all’interno del quale si inserisce anche l’intervento in via Calzolari). Il ponte è già stato riaperto al traffico. Rilevata la presenza di una significativa perdita nella tubazione di adduzione idrica, di competenza Hera, che ha prodotto un dilavamento del terreno e un rilevante scivolamento di materiale (terreno) in alveo. I tecnici del Comune sono intervenuti il 4 dicembre per ripristinare il danno. Prima della definizione dell’intervento è stato necessario eseguire una dettagliata ricerca dei sottoservizi presenti in strada, che danno servizio alle abitazioni e attività limitrofe.