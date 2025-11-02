"Ponte di Campotto, promesse disattese"

La riapertura al transito del nuovo ponte di Campotto, lungo la sp38 Cardinala, avverrà tra il 10 e il 15 novembre. Ad affermarlo sono stati il presidente della Provincia, Daniele Garuti, e l’ingegnere capo Luca Capozzi. A riportare ciò che è stato detto all’assemblea pubblica riunita, è il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Il primo cittadino, sui canali social, ha postato un video in cui spiega la situazione e la decisione che la Provincia ha preso. Il sindaco Baldini ha parlato di una riunione "accesa", nel quale emerso molto clamore.

I cittadini hanno espresso il loro malcontento, sia alla riunione e sia sui social. La delusione dei cittadini è naturalmente dovuta allo sforamento dei tempi, rispetto a quelli promessi mesi fa. "La gente è stanca di promesse non mantenute" scrive un utente di Facebook. Tra il clamore spicca anche la preoccupazione per le attività limitrofe. L’agriturismo in Vallesanta è una delle attività che si interrogano sulla riapertura del ponte. L’agriturismo, che oltre il ristoro propone il servizio di alloggio, difronte alla riapertura del ponte esclusivamente per i residenti e soccorsi, si chiede come sarà regolata la circolazione. La situazione non pare chiara agli occhi della comunità. La cosa certa è che uscirà una normativa da parte della Provincia che andrà a regolare il funzionamento di tali attività. Sta di fatto che i residenti di Campotto, da oltre un anno, si trovano a percorrere più km rispetto a quanto dovrebbero: 50 km rispetto ai 14 con il ponte aperto.

"Prima per andare ad Argenta facevo 14 km in tutto, ora ne faccio più del triplo", afferma Federico, studente universitario residente nella frazione. "La situazione che riguarda il danneggiamento della strada Cardinala era ampiamente evitabile", aggiunge il giovane. Ovviamente, l’aumento dei km da percorrere comporta maggior spese in carburante, oltre al pericolo allocato in strada per l’aumento del traffico. Inoltre, molti mezzi agricoli circolano per la strada alternativa, nel quale hanno ripercussioni sulle tempistiche di lavoro e sui costi. La riapertura del transito sarà messa a disposizione ai soli mezzi autorizzati: quelli di emergenza, di trasporto pubblico di piccole dimensioni e ai residenti. E proprio sui mezzi di soccorso sorgono dei dubbi. La comunità si chiede se, con il senso alternato, sarà garantita la velocità che tali mezzi necessitano.

Giovanni Tarlazzi