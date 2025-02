Ponte di Coccanile, affidati i lavori di sistemazione

Nella prima mattinata di ieri, sono state rimosse le ultime recinzioni di cantiere del nuovo Ponte della Barchessa, consentendo così il ripristino del transito e il collegamento fra i territori comunali di Copparo e Jolanda di Savoia. A procedere con l’operazione, la ditta Frantoio Fondovalle, incaricata dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura che attraversa il canale Leone. Il vecchio ponte, sulla strada comunale via Seminato/ via Cà Nova, è stato demolito dal momento che presentava un grave stato di dissesto strutturale e funzionale, per l’azione degli agenti climatici e il transito di veicoli di varia portata. L’abbattimento è stato possibile a seguito del parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, che ne ha attestato l’assenza di requisiti di interesse culturale.

Nella stessa posizione è stata realizzata la nuova struttura, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nella precedente. Erano quindi state edificate le piazzole sulle due sponde ed erano stati costruiti i dodici pali, sei per lato, che hanno necessitato del periodo di maturazione del cemento armato e che hanno poi superato le prove di carico, necessarie per mettere mano all’alloggiamento delle travi. È seguito poi lo spettacolare varo delle travi prefabbricate dell’impalcato, che ha visto il posizionamento di tre strutture in calcestruzzo armato di circa 25 metri di una lunghezza e di circa 50 tonnellate di peso l’una.

Quindi la posa della maglia di ferro incrociato, l’edificazione della soletta in cemento armato con gli spazi di ancoraggio delle barriere stradali. Dopo la maturazione, il cantiere si è concluso con il collaudo e l’asfaltatura, con la collocazione dei giunti stradali e delle barriere stradali e con la realizzazione delle rampe di raccordo con la strada. Il positivo collaudo strutturale ha dato modo di completare l’opera con guard-rail laterali e segnaletica orizzontale. I lavori hanno avuto un costo di poco più di un milione di euro e hanno beneficiato di un contributo regionale.

Nel frattempo sono stati aggiudicati alla ditta Cimoter i lavori di ripristino e adeguamento del ponte su Canal Bianco a Coccanile dell’importo complessivo stimato di 850mila euro. Le lavorazioni in via Primo Boccati consisteranno nella sostituzione dell’impalcato, nella ricostruzione delle spalle, sino alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale. Il tutto preceduto dalla bonifica bellica, prescritta dalla normativa.

Valerio Franzoni